Пропаганда ЛГБТ обошлась «Кинопоиску» в три млн рублей

На северо-востоке Москвы через пути Ярославского направления МЖД появится новая связка В автобусе хакеры включили оповещение с записью об угрозе ядерной бомбардировки В районе Крюково в Зеленограде открылась новая детская поликлиника Сроки ожидания эндоскопических исследований в Москве сократились до нескольких дней Пассажиры рейса Turkish Airlines, прибывшего из Антальи ночью, могут получить багаж в аэропорту Внуково