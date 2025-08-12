Пропаганда ЛГБТ обошлась «Кинопоиску» в три млн рублей

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» признали виновным по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что Таганский суд столицы оштрафовал платформу по статье КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения».

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере трёх млн рублей», - говорится в сообщении.

С чем именно связано наказание не уточняется.

Ранее Тверской суд Москвы признал виновными в пропаганде ЛГБТ книжный магазин «Фаланстер» и его соучредителя Бориса Куприянова, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
