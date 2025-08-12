Пропаганда ЛГБТ обошлась «Кинопоиску» в три млн рублей
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» признали виновным по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что Таганский суд столицы оштрафовал платформу по статье КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения».
«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере трёх млн рублей», - говорится в сообщении.
С чем именно связано наказание не уточняется.
Ранее Тверской суд Москвы признал виновными в пропаганде ЛГБТ книжный магазин «Фаланстер» и его соучредителя Бориса Куприянова, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Севастополя предупредил о длительных отключениях интернета в Крыму
- В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст многодетным родителям
- Россиянам рассказали, как выбрать правильный рюкзак для школьника
- Пропаганда ЛГБТ обошлась «Кинопоиску» в три млн рублей
- Студенты заменят курьеров-мигрантов в Питере после запрета от Беглова
- Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС
- Россиянам предложили искать любовь в интернете, а не в реальной жизни
- Россиянам пообещали сильную жару и больше ливней
- Эксперт объяснил, почему Россия не построит новый газопровод в Сербию
- Зять продюсера Пригожина погиб на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru