Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС

В частности, под швейцарские ограничения попали ещё 14 физлиц и 41 компания, в том числе фирмы, управляющие судами якобы из «теневого» флота Россий.

Также рестрикции введены против 105 судов, а потолок цен на российскую нефть был снижен до 47,6 доллара за баррель.

Новые санкции начали действовать с 12 августа.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций против России, сообщает RT.

