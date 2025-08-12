Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС
12 августа 202516:06
Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает Федеральный совет страны.
В частности, под швейцарские ограничения попали ещё 14 физлиц и 41 компания, в том числе фирмы, управляющие судами якобы из «теневого» флота Россий.
Также рестрикции введены против 105 судов, а потолок цен на российскую нефть был снижен до 47,6 доллара за баррель.
Новые санкции начали действовать с 12 августа.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций против России, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Студенты заменят курьеров-мигрантов в Питере после запрета от Беглова
- Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС
- Россиянам предложили искать любовь в интернете, а не в реальной жизни
- Россиянам пообещали сильную жару и больше ливней
- Эксперт объяснил, почему Россия не построит новый газопровод в Сербию
- Зять продюсера Пригожина погиб на СВО
- У Си Цзиньпина насчитали шесть возможных преемников
- Стал известен гонорар отказавшегося от гастролей Леонтьева
- Россиянам рассказали, как через суд «взыскать» премии с работодателя
- В Германии призвали уравнять украинцев с беженцами из других стран
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru