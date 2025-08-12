Россиянам рассказали, как выбрать правильный рюкзак для школьника

По его словам, использование любых «мягких» рюкзаков не только даёт избыточную нагрузку на область плечевого пояса, но и грозит деформацией осанки.

Эксперт указал, что для школы следует приобретать модели с плотной анатомической спинкой, обеспечивающие «равномерное распределение веса».

«Советуют отдавать предпочтение моделям с внутренним карманом в области спины, куда можно положить более тяжелые предметы... Это обеспечит более плотное прилегание и уменьшит нагрузку на позвоночник», — заключил Симкин.

Ранее врач-педиатр школьного подразделения педиатрии клиники «Медскан Hadassah» Полина Гринчик заявила, что ношение рюкзака противопоказано при сколиозе и других искривлениях позвоночника, сообщает RT.