Россиянам пообещали сильную жару и больше ливней
Климат в России в ближайшие 10 лет претерпит изменения. Об этом Life.ru заявил кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.
По его словам, продолжится рост среднегодовых температур, волны жары станут более частыми. Вместо мелких и продолжительных дождей будут идти интенсивные ливни, станет больше ураганов, шквалов и смерчей.
При этом эксперт предупредил, что климат не будет однообразным.
«Где-то будет аномально жарко, где-то неожиданно холодно, но в среднем показатели будут выше нормы», — заключил Киселёв.
Ранее исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил «Радиоточке НСН», что уже грядущей осенью практически все регионы России могут столкнуться с ростом экстремальных погодных событий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пропаганда ЛГБТ обошлась «Кинопоиску» в три млн рублей
- Студенты заменят курьеров-мигрантов в Питере после запрета от Беглова
- Швейцария присоединилась к 18-му пакету антироссийских санкций ЕС
- Россиянам предложили искать любовь в интернете, а не в реальной жизни
- Россиянам пообещали сильную жару и больше ливней
- Эксперт объяснил, почему Россия не построит новый газопровод в Сербию
- Зять продюсера Пригожина погиб на СВО
- У Си Цзиньпина насчитали шесть возможных преемников
- Стал известен гонорар отказавшегося от гастролей Леонтьева
- Россиянам рассказали, как через суд «взыскать» премии с работодателя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru