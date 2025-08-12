Россиянам пообещали сильную жару и больше ливней

По его словам, продолжится рост среднегодовых температур, волны жары станут более частыми. Вместо мелких и продолжительных дождей будут идти интенсивные ливни, станет больше ураганов, шквалов и смерчей.

При этом эксперт предупредил, что климат не будет однообразным.

«Где-то будет аномально жарко, где-то неожиданно холодно, но в среднем показатели будут выше нормы», — заключил Киселёв.

Ранее исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил «Радиоточке НСН», что уже грядущей осенью практически все регионы России могут столкнуться с ростом экстремальных погодных событий.

