В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст многодетным родителям
Родители, воспитывающие двух и более детей, должны выходить на пенсию раньше установленных законом сроков. Как сообщает РИА Новости, так считают депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду».
В своём обращении на имя министра труда Антона Котякова они предложили снижать общеустановленный пенсионный возраст в зависимости от количества воспитанных сыновей и дочерей: на один год за двоих, на три - за троих, и на пять - за четырёх и более детей.
Глава «справедливоросов» Сергей Миронов отметил, что на фоне снижения рождаемости многодетность дожна поощряться, в том числе, со стороны пенсионной системы.
«Многодетные семьи – это будущее не только нашей демографии, но и устойчивой пенсионной системы», - подчеркнул депутат.
Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с предложением о начислении дополнительных пенсионных баллов за уход за внуками и за их воспитание, сообщает RT.
