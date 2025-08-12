В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст многодетным родителям

Родители, воспитывающие двух и более детей, должны выходить на пенсию раньше установленных законом сроков. Как сообщает РИА Новости, так считают депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду».

В Госдуме предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий

В своём обращении на имя министра труда Антона Котякова они предложили снижать общеустановленный пенсионный возраст в зависимости от количества воспитанных сыновей и дочерей: на один год за двоих, на три - за троих, и на пять - за четырёх и более детей.

Глава «справедливоросов» Сергей Миронов отметил, что на фоне снижения рождаемости многодетность дожна поощряться, в том числе, со стороны пенсионной системы.

«Многодетные семьи – это будущее не только нашей демографии, но и устойчивой пенсионной системы», - подчеркнул депутат.

Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с предложением о начислении дополнительных пенсионных баллов за уход за внуками и за их воспитание, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
