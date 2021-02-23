«Политические убийства». Украина объявила России войну в ЕСПЧ

Бывший президент Украины, а ныне глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, верит ли в нарушение прав человека в Крыму до и после присоединения региона к России.

«Крымские татары привели документальные доказательства, что на полуострове нарушаются основополагающие принципы прав человека. Такие вопросы должен рассматривать международный суд. Кроме того, ни Украина, ни международное сообщество не может согласиться с тем, что Крым добровольно перешел в состав России. Государство, которое прибегло к аннексии, должно за это отвечать», - отметил он.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выразил готовность частично рассмотреть жалобу Украины против России. При этом ЕСПЧ признал себя неправомочным рассматривать законность включения Крыма в состав России с точки зрения международного права.