«Политические убийства». Украина объявила России войну в ЕСПЧ
Политики и ученые в эфире НСН отреагировали на решения ЕСПЧ в делах, где Украина выступила против России.
Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России. Он стал девятым по счету. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление страсбургского суда.
Документ зарегистрирован в ЕСПЧ 19 февраля. В нем идет речь о том, что Москва виновна в «политических убийствах оппонентов». При этом в заявлении не содержится конкретных обвинений, отмечает RT.
Бывший президент Украины, а ныне глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, верит ли в нарушение прав человека в Крыму до и после присоединения региона к России.
«Крымские татары привели документальные доказательства, что на полуострове нарушаются основополагающие принципы прав человека. Такие вопросы должен рассматривать международный суд. Кроме того, ни Украина, ни международное сообщество не может согласиться с тем, что Крым добровольно перешел в состав России. Государство, которое прибегло к аннексии, должно за это отвечать», - отметил он.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выразил готовность частично рассмотреть жалобу Украины против России. При этом ЕСПЧ признал себя неправомочным рассматривать законность включения Крыма в состав России с точки зрения международного права.
В середине февраля 2021 года ЕСПЧ заявил, что Крым находится «в фактической российской юрисдикции с 27 февраля 2014 года». Об этом сообщает пресс-служба суда.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, есть ли у ЕСПЧ повод рассматривать жалобу Украины.
«Как я понял, они не хотят рассматривать Крым как таковой, а решать вопрос по статусу Крыма и факту его возвращения в состав России. Что касается нарушения прав человека, никакого нарушения прав человека в Крыму не было ни во время референдума, ни после него. Это я могу утверждать стопроцентно. А вот что касается нарушения прав человека на Украине, это сплошь и рядом», - подчеркнул Цеков.
В Страсбурге отметили, что факты, обжалованные правительством Украины, «действительно подпадали под «юрисдикцию» России на основании эффективного контроля, который РФ осуществляла над Крымом на тот момент».
По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, Украина такими своими действиями «может нарваться» на встречные, но более серьёзные, иски и объяснил, почему.
«Начнём с того, что при развале СССР Украина получила собственности больше всех. А все союзные долги и обязательства СССР не стали делить, всё взяла на себя Россия. И если идти путём взаимных исков, баланс будет не в пользу Украиной», - утверждает Мартынов.
Напомним, Киев несколько раз жаловался в ЕСПЧ по поводу задержания кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Европейский суд не стал удовлетворять запрос Украины о применении новых обеспечительных мер по делу. Украина выступала в ЕСПЧ против России по событиям в Донбассе 2014, когда был сбит рейс МН-17. Также в августе 2018 года Киев инициировал иск против Москвы о нарушении прав украинцев, которые находятся под арестом в России и другие.
По мнению экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, «Украину превратили в страну-марионетку, которая выполняет то, что ей говорят» и она продолжает некий «флешмом» против нарушения прав человека в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+24 427 / сут.
Умерли
84 047+754 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+25 899 / сут.
- В Ереване противники Пашиняна снова требуют его отставки
- «Другая климатическая эпоха»: метеоролог объяснила погодные аномалии в Москве
- СМИ: Тиктокер с голым торсом станцевал на братской могиле у «Родины-матери»
- Водитель Lexus насмерть сбил двух подростков в Улан-Удэ
- Адвокат назвал два сценария заключения Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru