«Придется признать Крым». В Совфеде ответили ЕСПЧ за Севастополь
Член Совета Федерации от Крыма в эфире НСН рассказал, есть ли у ЕСПЧ повод рассматривать жалобу Украины на Крым.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выразил готовность частично рассмотреть жалобу Украины против России. При этом ЕСПЧ признал себя неправомочным рассматривать законность включения Крыма в состав России с точки зрения международного права. А вот «жалобы, поданные Украиной против России относительно нарушения прав человека в Крыму, частично приемлемы для рассмотрения», заявили в суде. Решение по существу жалобы будет принято позднее.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, есть ли у ЕСПЧ повод рассматривать жалобу Украины.
«Как я понял, они не хотят рассматривать Крым как таковой, а решать вопрос по статусу Крыма и факту его возвращения в состав России. Что касается нарушения прав человека, никакого нарушения прав человека в Крыму не было ни во время референдума, ни после него. Это я могу утверждать стопроцентно. А вот что касается нарушения прав человека на Украине, это сплошь и рядом», - подчеркнул Цеков.
По его мнению, рано или поздно Украине придется признать Крым российским.
«Что касается Крыма, его статуса, я считаю, это неподсудно Европейскому суду по правам человека. Рано ли поздно признание Крыма частью России возможно. Это объективная реальность. Никаких дополнительных условий быть не может. Это надо признавать и Украине. Им лучше будет, потому что после этого улучшатся отношения с Россией. Без России Украина не станет высокоразвитым, цивилизованным государством. Это стопроцентно», - заключил сенатор.
Ранее Цеков в эфире НСН ответил на приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы России присоединиться к саммиту по принадлежности Крыма.
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