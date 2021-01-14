«Придется признать Крым». В Совфеде ответили ЕСПЧ за Севастополь

«Как я понял, они не хотят рассматривать Крым как таковой, а решать вопрос по статусу Крыма и факту его возвращения в состав России. Что касается нарушения прав человека, никакого нарушения прав человека в Крыму не было ни во время референдума, ни после него. Это я могу утверждать стопроцентно. А вот что касается нарушения прав человека на Украине, это сплошь и рядом», - подчеркнул Цеков.

По его мнению, рано или поздно Украине придется признать Крым российским.

«Что касается Крыма, его статуса, я считаю, это неподсудно Европейскому суду по правам человека. Рано ли поздно признание Крыма частью России возможно. Это объективная реальность. Никаких дополнительных условий быть не может. Это надо признавать и Украине. Им лучше будет, потому что после этого улучшатся отношения с Россией. Без России Украина не станет высокоразвитым, цивилизованным государством. Это стопроцентно», - заключил сенатор.

Ранее Цеков в эфире НСН ответил на приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы России присоединиться к саммиту по принадлежности Крыма.

