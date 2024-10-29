«Показать, что могут»: Марочко назвал цель удара по университету спецназа в Чечне

Не исключено, что к удару могли быть привлечены и чеченские террористы, которые воюют на стороне ВСУ, отметил в эфире НСН подполковник в отставке Андрей Марочко. 

Удар, который был нанесен по территории университета спецназа в Чечне, был демонстративным: он призван показать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут наносить удары вглубь территории России, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.

Ранее Чечня подверглась атаке беспилотников. В результате загорелась крыша здания на территории Российского университета спецназа (РУС, расположен в Гудермесе и носит имя президента РФ Владимира Путина). Сколько беспилотников было задействовано в атаке, глава Чечни Рамзан Кадыров не уточнил. Пострадавших нет, пожар потушили. Подобная атака стала первой для Чечни.

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«Удар был довольно далеко от зоны проведения боевых действий. Этот фактор тоже, скорее всего, учитывался при расчете подобного рода действий. Украинское командование и их кураторы хотят показать, что они могут наносить дальнобойные удары. Мы помним, как обсуждалась ситуация с дальнобойными ракетами. Но потом сказали, что вполне справляются и «украинские» дроны. Украинские, естественно, в кавычках, потому что все компоненты, разведданные и прочие вещи идут со штабов НАТО. Для того, чтобы подтвердить и закрепить, что они могут наносить удары вглубь РФ, был нанесен этот удар. Он был скорее демонстративным и показательным, нежели для какого-то другого эффекта. Поскольку там, где подготавливают наших бойцов, усиленные меры охраны», – сказал Марочко.

При этом он не исключил, что к удару могли быть привлечены и чеченские террористы, которые воюют на стороне ВСУ. При этом, по словам Марочко, Киев будет заявлять, что удар был нанесен именно с территории Украины.

«На стороне украинских террористов и экстремистов воюют также и чеченские экстремисты и террористы, которые идут вразрез с той политической структурой, которая есть в Чечне. Они еще с далеких 90-х пытаются прийти к власти и все мы прекрасно знаем, что они неоднократно терпели поражение. Поэтому использование чеченских экстремистов и террористов я также не исключаю. Но преподноситься это будет, скорее всего, как удар с территории Украины. Будут разгонять и паблики украинские, и ЦИПсО украинское, что это именно с территории Украины, как раз для подтверждения тех слов, которые Ллойд Остин (глава Пентагона – ред. НСН) говорил и все остальные», – указал собеседник НСН.

Марочко отметил, что чеченские военнослужащие для президента Украины Владимира Зеленского являются «костью в горле».

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«Такие провокации и атаки сейчас крайне необходимы украинской власти для того, чтобы показать хоть какие-то перемоги (в переводе с укр. «перемога» означает «победа» - ред. НСН) на линии боевого соприкосновения. Сразу хочу отметить, что чеченские парни очень отважно сражаются на линии боевого соприкосновения, они предоставили для украинской власти очень много неприятных вещей. Они участвовали в освобождении многих населенных пунктов, в том числе и на территории Луганской народной республики. Поэтому чеченские военнослужащие – это как кость в горле для Зеленского и украинского командования. Им нужно хоть как-то показать, что они могут еще что-то сделать в ответ на освободительные действия военнослужащих Вооруженных сил России», – добавил подполковник в отставке.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял журналисту Павлу Зарубину, что страны Запада не сообщали, услышали ли они сигналы, которые дала Москва относительно ударов дальнобойным оружием вглубь России. Вместе с тем, указывал глава государства, есть надежда, что эти сигналы были услышаны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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