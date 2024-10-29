«Показать, что могут»: Марочко назвал цель удара по университету спецназа в Чечне
Не исключено, что к удару могли быть привлечены и чеченские террористы, которые воюют на стороне ВСУ, отметил в эфире НСН подполковник в отставке Андрей Марочко.
Удар, который был нанесен по территории университета спецназа в Чечне, был демонстративным: он призван показать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут наносить удары вглубь территории России, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.
Ранее Чечня подверглась атаке беспилотников. В результате загорелась крыша здания на территории Российского университета спецназа (РУС, расположен в Гудермесе и носит имя президента РФ Владимира Путина). Сколько беспилотников было задействовано в атаке, глава Чечни Рамзан Кадыров не уточнил. Пострадавших нет, пожар потушили. Подобная атака стала первой для Чечни.
«Удар был довольно далеко от зоны проведения боевых действий. Этот фактор тоже, скорее всего, учитывался при расчете подобного рода действий. Украинское командование и их кураторы хотят показать, что они могут наносить дальнобойные удары. Мы помним, как обсуждалась ситуация с дальнобойными ракетами. Но потом сказали, что вполне справляются и «украинские» дроны. Украинские, естественно, в кавычках, потому что все компоненты, разведданные и прочие вещи идут со штабов НАТО. Для того, чтобы подтвердить и закрепить, что они могут наносить удары вглубь РФ, был нанесен этот удар. Он был скорее демонстративным и показательным, нежели для какого-то другого эффекта. Поскольку там, где подготавливают наших бойцов, усиленные меры охраны», – сказал Марочко.
При этом он не исключил, что к удару могли быть привлечены и чеченские террористы, которые воюют на стороне ВСУ. При этом, по словам Марочко, Киев будет заявлять, что удар был нанесен именно с территории Украины.
«На стороне украинских террористов и экстремистов воюют также и чеченские экстремисты и террористы, которые идут вразрез с той политической структурой, которая есть в Чечне. Они еще с далеких 90-х пытаются прийти к власти и все мы прекрасно знаем, что они неоднократно терпели поражение. Поэтому использование чеченских экстремистов и террористов я также не исключаю. Но преподноситься это будет, скорее всего, как удар с территории Украины. Будут разгонять и паблики украинские, и ЦИПсО украинское, что это именно с территории Украины, как раз для подтверждения тех слов, которые Ллойд Остин (глава Пентагона – ред. НСН) говорил и все остальные», – указал собеседник НСН.
Марочко отметил, что чеченские военнослужащие для президента Украины Владимира Зеленского являются «костью в горле».
«Такие провокации и атаки сейчас крайне необходимы украинской власти для того, чтобы показать хоть какие-то перемоги (в переводе с укр. «перемога» означает «победа» - ред. НСН) на линии боевого соприкосновения. Сразу хочу отметить, что чеченские парни очень отважно сражаются на линии боевого соприкосновения, они предоставили для украинской власти очень много неприятных вещей. Они участвовали в освобождении многих населенных пунктов, в том числе и на территории Луганской народной республики. Поэтому чеченские военнослужащие – это как кость в горле для Зеленского и украинского командования. Им нужно хоть как-то показать, что они могут еще что-то сделать в ответ на освободительные действия военнослужащих Вооруженных сил России», – добавил подполковник в отставке.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял журналисту Павлу Зарубину, что страны Запада не сообщали, услышали ли они сигналы, которые дала Москва относительно ударов дальнобойным оружием вглубь России. Вместе с тем, указывал глава государства, есть надежда, что эти сигналы были услышаны, передает «Радиоточка НСН».
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