«Показать, что могут»: Марочко назвал цель удара по университету спецназа в Чечне

Удар, который был нанесен по территории университета спецназа в Чечне, был демонстративным: он призван показать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут наносить удары вглубь территории России, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.

Ранее Чечня подверглась атаке беспилотников. В результате загорелась крыша здания на территории Российского университета спецназа (РУС, расположен в Гудермесе и носит имя президента РФ Владимира Путина). Сколько беспилотников было задействовано в атаке, глава Чечни Рамзан Кадыров не уточнил. Пострадавших нет, пожар потушили. Подобная атака стала первой для Чечни.