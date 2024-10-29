«Диверсия и спутники НАТО»: Генерал Бижев рассказал, как БПЛА долетел до Чечни

«Если это БПЛА, то он запущен с территории Украины, которая ближе к нам – поблизости с Харьковом. А если дроны, не могу исключить, что это диверсионные группы. Дрон собирается из отдельных предметов, он летит со скоростью максимум 100 километров в час. Его трудно запустить с территории Украины. Это могут быть диверсионные группы, которые окопались где-то, ячейки законсервированные», - отметил он.

При этом Бижев рассказал, что успешный запуск беспилотника с территории Украины был бы невозможен без современного оборудования НАТО.

«Беспилотник оснащен современной системой навигации, спокойно летит со скоростью 950 километров в час со взрывчатыми веществами. На его борту есть карта местности, он может опускаться, подниматься. Заранее просчитывается маршрут полета, с космоса подсвечивается вся ситуация. Все это используется и продумано. Как сказал наш президент, Украина таким современным оборудованием не обладает, это оборудование НАТО. Задействуется вся орбитальная группировка США, их спутники. Все это управляется и наводится», - добавил он.

По его словам, число подобных провокаций будет расти на фоне провала ВСУ на фронте, а Кадыров уже поручил «ответить» на поле боя за подобную «пакость».

«ВСУ выбирают стратегические объекты, чтобы как можно больнее сделать перед выборами президента США какие-то пакости. Это будет продолжаться, им все равно – что там, университет спецназа или нет. Поэтому нам надо усиливать средства ПВО, внимательно обследовать все. При нынешней ситуации, когда у них агония, все фронты валятся, разведка будет наращивать выпады такого характера, используя самые современные дроны, БПЛА, беспилотные катера. Им нужно отчитываться за свои провалы на фронте . Реакция Рамзана Ахматовича будет на фронте, на фронте они проявят себя. Он уже поставил задачу Алаудинову и так далее, реакция будет. Там большое возмущение, я в этом уверен», - подытожил собеседник НСН.

Российская система ПВО может похвастаться эффективностью из-за нескольких уровней защиты, уничтожение восьми из десяти объектов противника – это прекрасный показатель, заявил ранее экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев «Радиоточке НСН».



