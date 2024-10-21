Зеленский обсудил с главой Пентагона использование дальнобойного оружия

По его словами, это, в том числе, возможности ПВО Украины, подготовку к зиме, использование дальнобойного оружия «против российских военных объектов».

«Кроме того, мы сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны», - написал Зеленский.

Ранее Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом, в рамках которого объявил о выделении Украине пакета помощи на 400 миллионов долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».