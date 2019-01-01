Покаяние или война. Ответит ли Зеленский на призыв мэра Харькова о переговорах с РФ
Собеседники НСН оценили готовность украинского президента к переговорам с Россией и шансы на урегулирование конфликта на Донбассе.
Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал покаяться и начать переговоры с Россией. По словам градоначальника, Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, пишет Mediaport. «Мы должны в первую очередь покаяться в том, что обвиняем друг друга, находим крайних и никогда не просим прощения», — сказал мэр Харькова.
Готов ли украинский президент покаяться и приступить к прямому диалогу с Москвой остается под вопросом. С одной стороны, как сообщил в интервью НСН первый президент Украины Леонид Кравчук, Владимир Зеленский готов к «нормальному разговору» с Москвой, и конфликт на Донбассе возможно наконец прекратить, но при одном условии.
«Что касается войны на Донбассе, Зеленский пока не обременён такими тяжёлыми отношениями с Россией, как его предшественник. Тем не менее, у него тоже не всё ясно, не всё чётко. У него есть чистый лист, он может строить отношения не на историческом прошлом, не на обидах, нерешённых вопросах, минском формате, а по-новому. Но есть обстоятельство, без которого нельзя начинать. Нужно чтобы Кремль признал Зеленского президентом. Если этого не сделают, тогда надо вообще перестать говорить о замирении на Донбассе. Мне не понятно, почему его не хотят признавать: 14 миллионов людей проголосовали за него. Надо же уважать этих людей, тем более, большинство из них с Востока страны — оттуда, где русскоговорящие население, этнические русские. Не понимаю, каким образом тогда Кремль собирается строить отношения с Украиной», — отметил первый президент Украины.
В то же время Зеленский и его команда не раз заявляли о продолжении курса на войну с Россией. Только 30 мая украинский президент Владимир Зеленский в ходе беседы с американским сенатором Робертом Портманом сообщил, что Украина ведёт «две войны». По словам главы Незалежной, это — «война с Россией и война с коррупцией внутри страны».
В середине мая советник Зеленского по вопросaм обороны Ивaн Aпaршин зaявил, что стрaнa будет держaть курс нa вступление НAТО и «нa отношение к войне с Россией». В Москве к таким заявлениям новой власти на Украине отнеслись с полной боевой готовностью. Так член Совета Федерации РФ Андрей Климов рассказал в эфире НСН, как будет действовать Россия при проявлении агрессии со стороны Украины.
«Зеленский уже назвал Путина своим врагом. Будут нападать – будем отвечать. Будут вводить какие-то санкции – будут получать зеркальный ответ. Ничего не происходит. Смена декораций, вывесок. Тот же самый режиссер, те же самые сценаристы. Поменяли маску. Я бы удивился, если бы было иначе. У них был шанс этого не делать, но они из кожи вон лезут, чтобы доказать своим старым хозяевам, что они продолжат прежний курс. Перевоспитывать их? Зачем кукол перевоспитывать? Надо не с куклами, а с кукловодами разговаривать. Народ Украины Россия по-прежнему рассматривает как братский, который оказался в очень тяжелой жизненной ситуации. Ему не позавидуешь, честно говоря», - отметил сенатор.
Стоит добавить, что Зеленский ранее предложил провести референдум о формате переговоров с Россией. Однако Москве и Киеву пока даже не о чем разговаривать, заявил тогда в эфире НСН украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко.
«О чем проводить референдум? О том, что отдать Донбасс России? Россия ничего не выдвинула, никаких договоренностей нет, переговоры не проведены. Поэтому говорить о референдуме – это безответственная и непродуманная болтовня. С точки зрения здравого смысла, пока нет предмета даже переговоров между Россией и Украиной», – сказал украинский политолог.
Напомним, что 31 мая о необходимости переговоров с Россией для урегулирования конфликта в Донбассе заявила лидер партии «Батькивщина» и экс-кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко. Политик выступила с призывом начать переговоры с Москвой с «чистого листа».
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