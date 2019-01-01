Покаяние или война. Ответит ли Зеленский на призыв мэра Харькова о переговорах с РФ

«Что касается войны на Донбассе, Зеленский пока не обременён такими тяжёлыми отношениями с Россией, как его предшественник. Тем не менее, у него тоже не всё ясно, не всё чётко. У него есть чистый лист, он может строить отношения не на историческом прошлом, не на обидах, нерешённых вопросах, минском формате, а по-новому. Но есть обстоятельство, без которого нельзя начинать. Нужно чтобы Кремль признал Зеленского президентом. Если этого не сделают, тогда надо вообще перестать говорить о замирении на Донбассе. Мне не понятно, почему его не хотят признавать: 14 миллионов людей проголосовали за него. Надо же уважать этих людей, тем более, большинство из них с Востока страны — оттуда, где русскоговорящие население, этнические русские. Не понимаю, каким образом тогда Кремль собирается строить отношения с Украиной», — отметил первый президент Украины.

В то же время Зеленский и его команда не раз заявляли о продолжении курса на войну с Россией. Только 30 мая украинский президент Владимир Зеленский в ходе беседы с американским сенатором Робертом Портманом сообщил, что Украина ведёт «две войны». По словам главы Незалежной, это — «война с Россией и война с коррупцией внутри страны».

В середине мая советник Зеленского по вопросaм обороны Ивaн Aпaршин зaявил, что стрaнa будет держaть курс нa вступление НAТО и «нa отношение к войне с Россией». В Москве к таким заявлениям новой власти на Украине отнеслись с полной боевой готовностью. Так член Совета Федерации РФ Андрей Климов рассказал в эфире НСН, как будет действовать Россия при проявлении агрессии со стороны Украины.