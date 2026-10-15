СМИ: Чистая прибыль банков по итогам 2026 года может впервые превысить 4 трлн рублей

Накопленные за последние годы активы, даже с учетом низкого уровня кредитования, поддержат финансовые результаты кредитных организаций. В сентябре Центробанк России обновил прогноз по прибыли банковского сектора, но оставил его в довольно широком диапазоне — 3,9–4,4 трлн руб.

При этом сокращение ликвидности и обострившаяся конкуренция за клиентов вынуждают банки повышать ставки по вкладам. Дополнительное давление на прибыль окажет пересмотр графиков платежей из-за ухудшения положения заемщиков, а также снижение комиссионных доходов.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости принять законопроект о введении налога на сверхприбыль банковского сектора. По его словам, эта мера нужна для поддержки реального сектора экономики, социальной сферы и малоимущих граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

