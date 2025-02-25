«Показательное голосование»: В России не поверили в союз с Трампом после резолюции ООН

«Резолюция Совбеза имеет большую силу, чем резолюция в Генассамблее. Ориентиром для дальнейшей международной работы и реакции является резолюция Совбеза. Эта резолюция довольно нейтральная, не навешивает ярлыков на нашу страну, призывает к урегулированию, к которому мы открыты. Скажем так, она нормальная… Поэтому мы ее и поддержали. То, что ее внесли США, говорит о том, что Трамп хочет скорейшего урегулирования. В этом наши позиции совпадают, но пока не очень понятно, в чем позиция США по практическим аспектам. Для этого нужны дополнительные контакты с американцами, они запланированы», - рассказал Долгов.

По его словам, Европа во главе с Францией и Англией своими голосами только укрепила позицию на «обочине мировых дел».

«Эта резолюция в принципе создают нормальную среду и климат для продолжения диалога. В Генассамблее французы и англичане вели себя постыдно и даже комично. За несколько минут они круто поменяли свою позицию, не внеся ни одной поправки в американскую резолюцию Совбеза. Они пытались уломать ряд стран на поддержку антироссийской резолюции. Это показывает, что Лондон и Париж находятся на обочине мировых дел сегодня. Антироссийская резолюция мертвая, она даже не стоит той бумаги, на которой напечатана, она ничего не поменяет. 65 стран воздержались, многие влиятельные страны ее не поддержали. Это показательное голосование. Страны, которые поддержали украинскую резолюцию сделали шаг в сторону маргинализации самих себя в мировых делах», - отметил он.

При этом Долгов призвал не делать никаких выводов о союзе США и России, в этих отношениях еще слишком много вопросов. Он также подчеркнул, что действовать «против Китая» Москва не будет.

«Я бы пока не говорил о союзе России и США, наш диалог после многих лет полного отсутствия только начался. Впереди большая работа по нормализации отношений, это только движение, не союз. Требуется очень серьезная работа. Мы готовы к экономическому сотрудничеству с США, речь не только о редкоземельных металлах. Мы это сотрудничество не будем развивать в ущерб кому-то, например, Китаю, а в интересах мировой экономики и нашей. Россия в союзы против кого-то традиционно не вступает, нам это не нужно. С Китаем у нас абсолютно прочные отношения. Если кто-то и думает разорвать наши отношения, надежд на это нет», - заключил собеседник НСН.

Резолюция Совета безопасности ООН по Украине - это отправная точка для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя в ходе выступления на заседании, передает «Радиоточка НСН».

