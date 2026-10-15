Трамп обвинил Байдена в провоцировании конфликта вокруг Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что одной из причин начала боевых действий на Украине стало поведение его предшественника Джо Байдена по отношению к России.

Трамп раскритиковал передачу администрацией Обамы Украине оружия на $350 млрд

«Байден ходил и высмеивал Россию, высмеивал всех остальных и не понимал, что он вообще делает. Это была война, которая никогда не должна была начаться», — заявил президент США.

Он вновь возложил часть ответственности за украинский конфликт на предыдущую администрацию Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что США потребуют от ЕС деньги, потраченные Байденом на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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