Трамп обвинил Байдена в провоцировании конфликта вокруг Украины

«Байден ходил и высмеивал Россию, высмеивал всех остальных и не понимал, что он вообще делает. Это была война, которая никогда не должна была начаться», — заявил президент США.

Он вновь возложил часть ответственности за украинский конфликт на предыдущую администрацию Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что США потребуют от ЕС деньги, потраченные Байденом на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

