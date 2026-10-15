Принят закон о передаче банками данных россиян IT-компаниям
Госдума приняла в окончательном чтении проект закона, разрешающий кредитным организациям поручать сторонним организациям обработку информации, включая банковскую тайну и персональные данные клиентов, сообщают «Известия».
Согласно документу, обработку смогут осуществлять аккредитованные IT-компании и банки, находящиеся под контролем государства, регионов, муниципалитетов или россиян, не имеющих другого гражданства. Передача данных будет осуществляться после уведомления Банка России.
Речь идет, в том числе, о банковской тайне и персональных данных клиентов без их согласия. Исполнитель обязан обеспечить защиту полученных данных, в том числе контроль за отсутствием факта несанкционнированного доступа к сведениям.
Ранее в Минцифры попросили отложить ограничения на звонки банков без маркировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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