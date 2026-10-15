Назло трампу: Зеленский заявил, что не уйдет в отставку и высказался против выборов

Кроме того, он высказался против проведения выборов в стране, о которых говорил американский лидер Дональд Трамп. «Конечно, нет», - ответил Зеленский на вопрос, намерен ли он уйти в отставку.

Украинский президент также отрицательно ответил на вопрос о возможности провести выборы на Украине. Журналист также спросил Зеленского по поводу ограничений Starlink. Президент назвал это решение «безумным шагом», отметив, что миллиардер Илон Маск сделал это намеренно.

Ранее президент США сообщил, что Украине настало время для смены главы государства. По его словам, стране требуется лидер, способный добиться заключения мирного договора с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

