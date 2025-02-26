Зеленский заявил, что не намерен вернуть США даже 10 центов

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга, что Украина не согласна возвращать по соглашению с США даже 10 центов долга. Трансляция выступления президента Украины доступна на YouTube-канале украинского издания «Общественное».

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«Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны, но это был грант», — сказал он.

Вместе с тем, заверил Зеленский, Украина будет возвращать долги, если США окажут Украине помощь в кредит. По мнению главы государства, это будет «новая реальность».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским для подписания сделки по ископаемым. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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