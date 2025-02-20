«Явно не завтра!»: Экс-министр Нечаев назвал срок возврата в Россию замороженных активов

«Есть несколько схем. Первая — внутри России за счет замороженных активов западных компаний погашались ценные бумаги российских инвесторов, однако объемы там небольшие. Вторая схема — это обмен: западные инвесторы покупали у россиян бумаги, а россиянам отдавали российские ценные бумаги или другие активы. Третий вариант, к которому Центробанк точно не имеет никакого отношения, — это инициатива частных лиц, имеющих брокерские счета в Европе, которые пытались разморозить свои ценные бумаги, замороженные в расчетно-клиринговой системе Euroclear. Адвокаты, которые этим занимаются, утверждают, что есть некоторое количество успешных кейсов, возможно, несколько десятков. В первых двух случаях деньги де-факто находятся внутри России, здесь использовались активы западных компаний и иностранцев, которые были в России. Что касается разморозки в Euroclear, то там деньги если когда-нибудь и вернутся в Россию, то по сложной цепочке, потому что их размораживают при условии, что ценные бумаги останутся в Евросоюзе», — сказал Нечаев.

Собеседник НСН добавил, что разморозка всех российских активов станет возможной лишь после окончания конфликта на Украине.

«Все будет зависеть от того, как дальше будет складываться геополитическая ситуация, как будут строиться отношения с Европой (главным образом) и США и с какой скоростью будут сниматься антироссийские санкции. Полная разморозка активов возможна только после того, как будет достигнут мир между Россией и Украиной, и думаю, что разморозить все активы получится явно не завтра, история показывает, что, возможно, процесс растянется на десятки лет», — подытожил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил транш в размере трех миллиардов евро от замороженных активов России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

