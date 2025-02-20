«Явно не завтра!»: Экс-министр Нечаев назвал срок возврата в Россию замороженных активов
Разморозка российских активов могла происходить по трем схемам — погашение российских ценных бумаг за счет замороженных западных активов, обмен ценных бумаг и по инициативе имеющих брокерские счета в Европе частных лиц, сказал НСН Андрей Нечаев.
Полная разморозка российских активов будет зависеть от политической ситуации, отношений с Европой и США и установления мира на Украине, вместе с тем, судя по историческому опыту, активы из-за рубежа в Россию могут возвращаться на протяжении десятков лет. Об этом НСН заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах», что в 2024 году удалось вернуть около 570 миллиардов рублей российских инвесторов, заблокированных на Западе. По ее словам, Центробанк вместе с правительством прорабатывал разные схемы, чтобы помочь высвободить эти деньги. Нечаев пояснил, с помощью каких схем удалось разморозить активы.
«Есть несколько схем. Первая — внутри России за счет замороженных активов западных компаний погашались ценные бумаги российских инвесторов, однако объемы там небольшие. Вторая схема — это обмен: западные инвесторы покупали у россиян бумаги, а россиянам отдавали российские ценные бумаги или другие активы. Третий вариант, к которому Центробанк точно не имеет никакого отношения, — это инициатива частных лиц, имеющих брокерские счета в Европе, которые пытались разморозить свои ценные бумаги, замороженные в расчетно-клиринговой системе Euroclear. Адвокаты, которые этим занимаются, утверждают, что есть некоторое количество успешных кейсов, возможно, несколько десятков. В первых двух случаях деньги де-факто находятся внутри России, здесь использовались активы западных компаний и иностранцев, которые были в России. Что касается разморозки в Euroclear, то там деньги если когда-нибудь и вернутся в Россию, то по сложной цепочке, потому что их размораживают при условии, что ценные бумаги останутся в Евросоюзе», — сказал Нечаев.
Собеседник НСН добавил, что разморозка всех российских активов станет возможной лишь после окончания конфликта на Украине.
«Все будет зависеть от того, как дальше будет складываться геополитическая ситуация, как будут строиться отношения с Европой (главным образом) и США и с какой скоростью будут сниматься антироссийские санкции. Полная разморозка активов возможна только после того, как будет достигнут мир между Россией и Украиной, и думаю, что разморозить все активы получится явно не завтра, история показывает, что, возможно, процесс растянется на десятки лет», — подытожил он.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил транш в размере трех миллиардов евро от замороженных активов России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США опровергли отсутствие консультаций с Европой по Украине
- Рост спроса на отели и апарт-отели в России продолжится
- СМИ: США прекратили продажу оружия Украине
- Маск предложил свести МКС с орбиты и отправиться на Марс
- Губернатор Самарской области Федорищев опроверг слухи о своей смерти
- «Я нормальный гражданин России»: Певцов отреагировал на заочный приговор Украины
- Маск: Зеленский должен провести выборы или станет диктатором
- Из-за падения беспилотника загорелась электроподстанция в Краснодарском крае
- СК возбудил дело о разжигании ненависти к живущим в Абхазии гражданам России
- Венгрия заблокирует новый пакет помощи Украине от Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru