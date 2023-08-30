«Подставить Эстонию?»: В Госдуме допустили военный ответ за псковские беспилотники

Страны Балтии может ждать серьезный ответ со стороны России, если выяснится, что именно оттуда были запущены беспилотники, атаковавшие Псков, заявил в интервью НСН председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова атаковали около 20 беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, могли ли они быть запущены с территории Эстонии и Латвии, посоветовал обратиться к военным экспертам.