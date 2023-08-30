«Подставить Эстонию?»: В Госдуме допустили военный ответ за псковские беспилотники
Если будет доказано, что беспилотники запускали из Прибалтики, Россия кардинально изменит отношение к этим странам НАТО, сказал в интервью НСН Олег Морозов.
Страны Балтии может ждать серьезный ответ со стороны России, если выяснится, что именно оттуда были запущены беспилотники, атаковавшие Псков, заявил в интервью НСН председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
В ночь на 30 августа аэропорт Пскова атаковали около 20 беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, могли ли они быть запущены с территории Эстонии и Латвии, посоветовал обратиться к военным экспертам.
«Есть разные версии, Эстония это или нет. Если выяснится, что их запускали из Прибалтики, это поменяет весь политический ландшафт, потому что это прямая агрессия, Это может стать сигналом, который приведет к кардинальным переменам нашего поведения на границах с прибалтийскими государствами и вообще в отношении этих стран. Если это будет зафиксировано и доказано, я не исключаю, что будет и военный ответ. Но для этого, конечно, нужны очень четкие и очевидные доказательства», - сказал Морозов.
По его мнению, это может быть провокацией, чтобы впоследствии обвинить Россию в агрессии в отношении страны НАТО.
«Здесь могут быть разные варианты, в том числе подставить Эстонию и спровоцировать нас, а дальше сказать, что началась агрессия России против Эстонии, страны НАТО со всеми отягчающими последствиями», - заключил собеседник НСН.
Тревожные сообщения из Пскова стали приходить около полуночи. Местные жители публиковали видео пожара и стрельбы в районе аэропорта. СМИ сообщали, что туда прилетели не менее 20 дронов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников около двух часов ночи подтвердил, что в псковском аэропорту отражают атаку беспилотников. Возник пожар, жертв удалось избежать, однако, по данным МЧС, загорелись несколько военно-транспортных самолетов Ил-76, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Псковская область граничит с Белоруссией, Эстонией и Латвией, не имея общей границы с Украиной.
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