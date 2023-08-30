Ил-76 загорелись в аэропорту Пскова

В аэропорту Пскова загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76, сообщает ГУ МЧС России по региону.

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Пожарные ликвидируют последствия возгорания. Для ликвидации привлечены 21 единица техники, 65 спасателей.

Ранее в Пскове произошла атака беспилотников на аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот видео, предоставленного Минобороны РФ
ТЕГИ:БеспилотникиДроныПсковИл-76

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