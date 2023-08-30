Ведерников сообщил об устранении последствий атаки БПЛА на аэропорт в Пскове
Последствия атаки беспилотников на аэропорт в Пскове устранены. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Он отметил, что гражданская инфраструктура не пострадала. По словам Ведерникова, аэропорт закрыт до окончания следственных мероприятий, он может возобновить работу уже в четверг, 31 августа.
Ранее, в ночь на 30 августа, военно-гражданский аэродром в Пскове подвергся атаке беспилотников. Росавиация сообщала, что аэропорт после ночной атаки БПЛА не будет обслуживать гражданские рейсы 30 августа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru