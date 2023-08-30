Ведерников сообщил об устранении последствий атаки БПЛА на аэропорт в Пскове

Последствия атаки беспилотников на аэропорт в Пскове устранены. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Ил-76 загорелись в аэропорту Пскова

Он отметил, что гражданская инфраструктура не пострадала. По словам Ведерникова, аэропорт закрыт до окончания следственных мероприятий, он может возобновить работу уже в четверг, 31 августа.

Ранее, в ночь на 30 августа, военно-гражданский аэродром в Пскове подвергся атаке беспилотников. Росавиация сообщала, что аэропорт после ночной атаки БПЛА не будет обслуживать гражданские рейсы 30 августа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Ведерников / t.me/MV_007_Pskov
ТЕГИ:БеспилотникиАэропортПсков

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