Ведерников сообщил об устранении последствий атаки БПЛА на аэропорт в Пскове

Он отметил, что гражданская инфраструктура не пострадала. По словам Ведерникова, аэропорт закрыт до окончания следственных мероприятий, он может возобновить работу уже в четверг, 31 августа.

Ранее, в ночь на 30 августа, военно-гражданский аэродром в Пскове подвергся атаке беспилотников. Росавиация сообщала, что аэропорт после ночной атаки БПЛА не будет обслуживать гражданские рейсы 30 августа, передает «Радиоточка НСН».

