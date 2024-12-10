Подполковник ВСУ Милевский: Ежемесячно в ВСУ вступает 600 иностранных наемников

В украинскую армию каждый месяц вступает от 400 до 600 иностранных наемников. Такое число назвал главный специалист отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подполковник Константин Милевский.

«Сейчас в составе подразделений Сил обороны проходят службу граждане из 72 стран мира, 40% из них – это представители Южной Америки», - сказал он в интервью украинским СМИ.

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Милевский также отметил, что каждый иностранный наемник имеет свою мотивацию для участия в конфликте. По словам подполковника, кого-то мотивируют деньги, а другие хотят получить украинское гражданство.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что ВСУ продолжают комплектовать свои подразделения за счет иностранных наемников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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