Взятый в плен британский наемник корректировал действия ВСУ

Наемник из Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон, который попал в плен к российскимивоенным в ходе штурма украинского опорного пункта в курском приграничье, занимался корректировкой действий Вооруженных сил Украины, сообщает «Лента.ру».

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Он инструктировал и наводил украинских бойцов. Пленный отметил, что ВСУ не ожидали внезапной атаки морпехов на свои позиции.

Ранее Британия пообещала «поддержать» наемника, взятого в плен под Курском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаВСУПленные

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