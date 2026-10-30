Ставка НДФЛ для сверхбогатых россиян не должна быть ниже 25%, им должно быть выгоднее вкладывать свои доходы в производство, нежели в личное потребление. Об этом НСН заявил экономист, зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил увеличить налоги для сверхбогатых россиян, сообщает RTVI. По его словам, в нынешних условиях только миллиардеры не платят достойные налоги. «Возьмите с них 700 миллиардов долларов, это тоже уже бюджет — четверть. И если посмотреть деньги, которые вложили в банки и граждане, и коллективы — еще 130 триллионов в рублях, это еще три бюджета. У вас на столе лежит пять бюджетов, и вы не можете выделить деньги?» — задался вопросом Зюганов. Делягин поддержал данное предложение, отметив, что богатым россиянам должно быть выгоднее вкладывать доходы в производство.

«Депутаты предлагают, чтобы налоговая прогрессия у людей, доходы которых превышают 50 млн рублей в год, была существенно больше, чем сейчас. Это сугубо прагматичная вещь. Богатому человеку должно быть выгоднее вложить свои доходы в производство, чем в личное потребление. Для этого НДФЛ для богатых людей должен быть выше ставки налога на прибыль, которая сейчас составляет 25%. Что же касается вложенных гражданами и предприятиями средств, в отношении них государство ничего пересмотреть не может. Это фейки, которые частично распространяются западной пропагандой в рамках информационной войны, частично это информационный шок, который испытали люди, когда в 2022 году им рассказали, что их валютные вклады заморожены. Если государство сделает что-то подобное, оно просто поставит крест на себе, как это сделал СССР 1 июля 1991 года», — сказал Делягин.