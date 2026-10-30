Ушаков: Украина ослушалась требования Трампа о прекращении атак на российские НПЗ

По его словам, Киев игнорирует даже американского лидера.

«Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», - добавил Ушаков.

Он отметил, что позиция Украины может быть связана с поставками оружия из Европы, так как «одни вряд ли они на это решились».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) возобновили атаки на российские НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

