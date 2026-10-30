Ушаков: Украина ослушалась требования Трампа о прекращении атак на российские НПЗ
Украинские власти ослушались требования президента США Дональда Трампа о прекращении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом ИС «Вести» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, Киев игнорирует даже американского лидера.
«Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», - добавил Ушаков.
Он отметил, что позиция Украины может быть связана с поставками оружия из Европы, так как «одни вряд ли они на это решились».
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) возобновили атаки на российские НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Россия не будет поднимать в Абу-Даби тему ударов по российским НПЗ
- Сексолог объяснила, почему партнеры боятся обсуждать интимные темы
- СМИ: Неизвестные разрисовали дом Пугачевой в Московской области
- Трехэтажный музей: Почему Никас Сафронов решил отдать свою квартиру городу
- Ушаков: Украина ослушалась требования Трампа о прекращении атак на российские НПЗ
- «Инвестировать, а не тратить!»: Делягин поддержал увеличение налогов для сверхбогатых
- Два человека погибли при ликвидации последствий атаки БПЛА в Самарской области
- Новак: Украина возобновила атаки на российские НПЗ
- Адвокат заявил о стабильно тяжелом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
- «Наказать не удастся»: К чему приведёт расследование взлома биржи Binance