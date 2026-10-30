Ушаков: Украина ослушалась требования Трампа о прекращении атак на российские НПЗ

Украинские власти ослушались требования президента США Дональда Трампа о прекращении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом ИС «Вести» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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По его словам, Киев игнорирует даже американского лидера.

«Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются», - добавил Ушаков.

Он отметил, что позиция Украины может быть связана с поставками оружия из Европы, так как «одни вряд ли они на это решились».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) возобновили атаки на российские НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
ТЕГИ:Дональд ТрампУкраинаНПЗЮрий Ушаков

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