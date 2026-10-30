Два человека погибли при ликвидации последствий атаки БПЛА в Самарской области

Два человека погибли при ликвидации последствий атаки украинских беспилотников в Самарской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

В Санкт-Петербурге умер один из пострадавших при атаке БПЛА

«Приношу глубокие соболезнования семьям и близким. Наши земляки погибли героями», - написал он в своём канале в «Максе».

Чиновник добавил, что также есть пострадавшие, им оказывают необходимую медпомощь.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что число жертв атаки украинских беспилотников на регион выросло до трёх человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеПроисшествиеБеспилотникиСамарская Область

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