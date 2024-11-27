Рогозин: ВСУ комплектуют свои подразделения иностранными наемниками

По его словам, это происходит на Запорожской линии фронта. «Они никуда не делись. Только на участке нашей ответственности их около 200 боевиков», — заявил парламентарий.

Ранее в МИД России заявили, что канадских, польских и американских наемников ликвидировали в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

