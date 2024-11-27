Рогозин: ВСУ комплектуют свои подразделения иностранными наемниками

Вооруженные силы Украины продолжают комплектовать свои подразделения за счет иностранных наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина.

Наемник из Новой Зеландии заочно предстанет перед судом в Курской области

По его словам, это происходит на Запорожской линии фронта. «Они никуда не делись. Только на участке нашей ответственности их около 200 боевиков», — заявил парламентарий.

Ранее в МИД России заявили, что канадских, польских и американских наемников ликвидировали в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:УкраинаВСУДмитрий Рогозин

Горячие новости

Все новости

партнеры