Рогозин: ВСУ комплектуют свои подразделения иностранными наемниками
27 ноября 202406:01
Вооруженные силы Украины продолжают комплектовать свои подразделения за счет иностранных наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина.
По его словам, это происходит на Запорожской линии фронта. «Они никуда не делись. Только на участке нашей ответственности их около 200 боевиков», — заявил парламентарий.
Ранее в МИД России заявили, что канадских, польских и американских наемников ликвидировали в Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru