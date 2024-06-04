Подоляк заявил об исчезновении «красных линий» конфликта на Украине

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что все «красные линии» конфликта на Украине исчезли. По его словам, «все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность».

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По мнению Подоляка, это означает, что началась эскалация конфликта. Об этом советник Зеленского написал в своем Telegram-канале.

Ранее ряд западных стран дал разрешение Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по территории РФ.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары западным оружием по России, но только в районе Харькова. Это позволит Киеву ответить на атаки или готовящиеся атаки российских сил в соседних с Харьковской областью районах, пишет Politico.

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ФОТО: РИА Новости
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