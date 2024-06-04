Подоляк заявил об исчезновении «красных линий» конфликта на Украине

По мнению Подоляка, это означает, что началась эскалация конфликта. Об этом советник Зеленского написал в своем Telegram-канале.

Ранее ряд западных стран дал разрешение Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по территории РФ.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары западным оружием по России, но только в районе Харькова. Это позволит Киеву ответить на атаки или готовящиеся атаки российских сил в соседних с Харьковской областью районах, пишет Politico.

