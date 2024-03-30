Подоляк: Российские войска продвигаются все дальше и дальше

«Мы находимся в обороне, а они оказывают на нас давление... Они продвигаются все дальше и дальше. Кроме того, мы наблюдаем, как они продолжают вооружаться, укрепляться и мобилизуют запасы», — поделился украинский чиновник.

Как отметил Подоляк, Киев готовится к «различным вариантам». Вместе с тем советник усомнился в том, что армия России начнет крупномасштабное наступление. При этом Подоляк указал, что ВС РФ продолжат наступать, а ВСУ не смогут разрушить логистику снабжения противника без оружия.

Ранее Михаил Подоляк заявил о стагнации украинской армии по линии фронта из-за дефицита ресурсов.

