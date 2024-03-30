Подоляк: Российские войска продвигаются все дальше и дальше
Российские военные продвигаются «все дальше и дальше», ВСУ не смогут противостоять этому с текущей нехваткой оружия, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он заявил в интервью Bild.
«Мы находимся в обороне, а они оказывают на нас давление... Они продвигаются все дальше и дальше. Кроме того, мы наблюдаем, как они продолжают вооружаться, укрепляться и мобилизуют запасы», — поделился украинский чиновник.
Как отметил Подоляк, Киев готовится к «различным вариантам». Вместе с тем советник усомнился в том, что армия России начнет крупномасштабное наступление. При этом Подоляк указал, что ВС РФ продолжат наступать, а ВСУ не смогут разрушить логистику снабжения противника без оружия.
Ранее Михаил Подоляк заявил о стагнации украинской армии по линии фронта из-за дефицита ресурсов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru