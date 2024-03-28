Подоляк заявил о стагнации ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что заметна стагнация украинских Вооруженных сил по линии фронта, сообщает РИА Новости.

Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

По его словам, это произошло из-за дефицита ресурсов для «эффективных наступательных действий». Говоря о новом секретаре совета национальной безопасности и обороны Украины Александре Литвиненко, Подоляк заявил, что видит в его назначении усиление аналитической составляющей.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова по указанию американских кураторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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