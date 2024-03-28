Подоляк заявил о стагнации ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что заметна стагнация украинских Вооруженных сил по линии фронта, сообщает РИА Новости.
По его словам, это произошло из-за дефицита ресурсов для «эффективных наступательных действий». Говоря о новом секретаре совета национальной безопасности и обороны Украины Александре Литвиненко, Подоляк заявил, что видит в его назначении усиление аналитической составляющей.
Ранее стало известно, что Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова по указанию американских кураторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru