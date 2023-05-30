Подоляк предложил создать демилитаризованную зону в России

После завершения конфликта вокруг Украины необходимо установить демилитаризованную зону в приграничных российских регионах на 100–120 км, сообщил в Twitter советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

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«По всей вероятности, на первом этапе с обязательным международным контрольным контингентом», — написал он. Политик считает, что это позволит предотвратить «повторение агрессии» и обеспечить «реальную безопасность» жителей украинских регионов.

Ранее Подоляк резко отреагировал на обнародование кадров работы украинской ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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