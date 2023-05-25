СМИ: Подоляк вновь отверг причастность Украины к атаке дронов на Кремль

Комментируя статью газеты New York Times, в которой говорится о причастности украинских спецслужб, он указал, что Украина не имеет к произошедшему никакого отношения.

По его мнению, обвиняя Киев Россия якобы пытается добиться сокращения поставок западного вооружения, пишет агентство.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет рассуждать о том, была ли атака дронов на Кремль поводом к войне, а ответит делом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

