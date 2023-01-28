Подоляк подтвердил переговоры с Западом о поставках самолетов и дальнобойных ракет

По словам главы офиса украинского президента, страны Запада понимают, что Украине нужны самолеты и ракеты.

«Первое - переговоры уже идут. Второе - переговоры идут ускоренно. Третье - партнеры все это понимают <...>. Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», - подтвердил Подоляк.

Он также выразил мнение, что Киеву нужно «четко ежедневно рассказывать» о своих потребностях в вооружении, а не просто выражать недовольство.

Ранее El País со ссылкой на официального представителя командования ВВС Украины Юрия Игната сообщила, что Украина требует от Запада 24 истребителя из первого транша поставок оружия.

