Подоляк подтвердил переговоры с Западом о поставках самолетов и дальнобойных ракет
Киев вступил в переговоры с Западом о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет и ведет их в ускоренном режиме. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом» в субботу, 28 января.
По словам главы офиса украинского президента, страны Запада понимают, что Украине нужны самолеты и ракеты.
«Первое - переговоры уже идут. Второе - переговоры идут ускоренно. Третье - партнеры все это понимают <...>. Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», - подтвердил Подоляк.
Он также выразил мнение, что Киеву нужно «четко ежедневно рассказывать» о своих потребностях в вооружении, а не просто выражать недовольство.
Ранее El País со ссылкой на официального представителя командования ВВС Украины Юрия Игната сообщила, что Украина требует от Запада 24 истребителя из первого транша поставок оружия.
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