В Минпросвещения назвали даты осенних каникул в школах
Осенние каникулы в школах России рекомендовано провести 26 октября - 3 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести осенние каникулы в период с 26 октября по 3 ноября», — указано в сообщении.
Для школьников предусмотрен еще один выходной после каникул, так как 4 ноября - нерабочий день, в который отмечается День народного единства.
Ранее стало известно, что осенние каникулы у школьников РФ в 2026/27 учебном году будут самыми длинными за десять лет, они продлятся 12 дней.
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