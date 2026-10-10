В Минпросвещения назвали даты осенних каникул в школах

Осенние каникулы в школах России рекомендовано провести 26 октября - 3 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

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«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести осенние каникулы в период с 26 октября по 3 ноября», — указано в сообщении.

Для школьников предусмотрен еще один выходной после каникул, так как 4 ноября - нерабочий день, в который отмечается День народного единства.

Ранее стало известно, что осенние каникулы у школьников РФ в 2026/27 учебном году будут самыми длинными за десять лет, они продлятся 12 дней.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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