В Минпросвещения назвали даты осенних каникул в школах

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести осенние каникулы в период с 26 октября по 3 ноября», — указано в сообщении.

Для школьников предусмотрен еще один выходной после каникул, так как 4 ноября - нерабочий день, в который отмечается День народного единства.

Ранее стало известно, что осенние каникулы у школьников РФ в 2026/27 учебном году будут самыми длинными за десять лет, они продлятся 12 дней.

