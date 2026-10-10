Посол Молдавии в России Дарий вернулся к исполнению обязанностей

Посол Молдавии в России Лилиан Дарий вернулся к исполнению своих обязанностей в Москве. Об этом заявил глава парламента республики Игорь Гросу.

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«Наше право отзывать посла для консультаций, когда возникают напряженные ситуации, но сейчас, насколько мне сообщили, дипломат находится на посту», — цитирует политика РИА Новости.

В августе стало известно, что Молдавия отзывает посла в РФ для консультаций после инцидента с падением беспилотника в районе Штефан-Водэ. При этом республика не предоставила никаких доказательств возможной причастности России к инциденту.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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