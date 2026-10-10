Посол Молдавии в России Дарий вернулся к исполнению обязанностей

«Наше право отзывать посла для консультаций, когда возникают напряженные ситуации, но сейчас, насколько мне сообщили, дипломат находится на посту», — цитирует политика РИА Новости.

В августе стало известно, что Молдавия отзывает посла в РФ для консультаций после инцидента с падением беспилотника в районе Штефан-Водэ. При этом республика не предоставила никаких доказательств возможной причастности России к инциденту.

