Посол Молдавии в России Дарий вернулся к исполнению обязанностей
Посол Молдавии в России Лилиан Дарий вернулся к исполнению своих обязанностей в Москве. Об этом заявил глава парламента республики Игорь Гросу.
«Наше право отзывать посла для консультаций, когда возникают напряженные ситуации, но сейчас, насколько мне сообщили, дипломат находится на посту», — цитирует политика РИА Новости.
В августе стало известно, что Молдавия отзывает посла в РФ для консультаций после инцидента с падением беспилотника в районе Штефан-Водэ. При этом республика не предоставила никаких доказательств возможной причастности России к инциденту.
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