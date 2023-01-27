Зеленский: если танки Abrams придут на Украину к августу, будет слишком поздно
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Вооружённым силам страны необходимо получить новое оружие как можно скорее.
Отвечая на вопрос журналистов он также подчеркнул, что если американские танки M1 Abrams прибудут на Украину к августу, то будет слишком поздно.
Украинский лидер отметил, что сроки поставок европейских танков ещё неизвестны, но это случится раньше, чем прибудет техника из США, однако важным также является количество.
«Пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя», - заключил Зеленский.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поставка танков Abrams Украине займет «много месяцев», и американские боевые машины окажутся в этой стране не раньше немецких танков Leopard, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 164 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 876 / сут.
- Премьер Венгрии пообещал НАТО проблемы при успехе России на Украине
- СМИ: Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть
- Политолог Рар предрёк России и Германии «повторение Курской битвы»
- Путин поручил ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры
- Шведский радикал снова сжёг Коран
- Экс-губернатор Фургал произнесет перед присяжными последнее слово 30 января
- Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с Россией
- Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности
- Кабмин Украины запретил чиновникам выезжать из страны без уважительной причины
- Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти ограничения ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru