Зеленский: если танки Abrams придут на Украину к августу, будет слишком поздно

Отвечая на вопрос журналистов он также подчеркнул, что если американские танки M1 Abrams прибудут на Украину к августу, то будет слишком поздно.

Украинский лидер отметил, что сроки поставок европейских танков ещё неизвестны, но это случится раньше, чем прибудет техника из США, однако важным также является количество.

«Пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя», - заключил Зеленский.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поставка танков Abrams Украине займет «много месяцев», и американские боевые машины окажутся в этой стране не раньше немецких танков Leopard, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».