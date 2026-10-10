Голикова: Ежемесячные выплаты инвалидам будут проиндексированы с 1 февраля

Ежемесячные выплаты инвалидам в России проиндексируют с февраля следующего года по уровню фактической инфляции. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в беседе с ТАСС.

Она указала, что федеральный бюджет и бюджет Социального фонда финансируют ежемесячные денежные выплаты гражданам, в том числе выплаты для инвалидов.

«Они ежегодно у нас индексируются: 2027 и последующие годы - не исключение. С 1 февраля эти выплаты будут проиндексированы по фактической инфляции 2026 года, которая пока в прогнозе оценивается в 6,8%», — подчеркнула Голикова.

Ранее вице-премьер рассказала, что РФ после длительного перерыва, начавшегося еще в 2019 году, вернулась к двум индексациям страховых пенсий в год.

