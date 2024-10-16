Подоляк: Киев не дождется открытия второго фронта против РФ
16 октября 202402:02
Киев не дождется открытия партнерами второго фронта против России, сообщил в Telegram советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — заявил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина, не имея возможности победить Россию на поле боя, решила открыть «второй фронт» в Африке, «потворствуя» террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru