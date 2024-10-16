Подоляк: Киев не дождется открытия второго фронта против РФ

Киев не дождется открытия партнерами второго фронта против России, сообщил в Telegram советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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«Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина, не имея возможности победить Россию на поле боя, решила открыть «второй фронт» в Африке, «потворствуя» террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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