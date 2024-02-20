Премьер Грузии: Тбилиси не собирается открывать «второй фронт» против РФ
Грузия не намерена вводить санкции против России и открывать против нее «второй фронт», заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на брифинге после заседания Совета по ассоциации Грузия - ЕС.
По словам политика, у Тбилиси есть «очень веские основания», чтобы не вводить санкции против Москвы. При этом он заверил, что Грузия не используется для обхода ограничений.
Кобахидзе пообещал продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине. В то же время он назвал «огорчающими» разговоры украинских чиновников об открытии «второго фронта» против РФ на Кавказе.
Кобахидзе вступил в должность премьер-министра Грузии 8 февраля. Он назвал возвращение Абхазии и Южной Осетии своим приоритетом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru