Премьер Грузии: Тбилиси не собирается открывать «второй фронт» против РФ

По словам политика, у Тбилиси есть «очень веские основания», чтобы не вводить санкции против Москвы. При этом он заверил, что Грузия не используется для обхода ограничений.

Кобахидзе пообещал продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине. В то же время он назвал «огорчающими» разговоры украинских чиновников об открытии «второго фронта» против РФ на Кавказе.

Кобахидзе вступил в должность премьер-министра Грузии 8 февраля. Он назвал возвращение Абхазии и Южной Осетии своим приоритетом, напоминает «Радиоточка НСН».

