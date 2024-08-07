Захарова: Киев открыл второй фронт в Африке, поддерживая террористов
Украина, не имея возможности победить Россию на поле боя, решила открыть «второй фронт» в Африке, «потворствуя» террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.
Захарова отметила, что Киев, который терпит неудачи в зоне спецоперации, решил открыть «второй фронт» в Африке и поддерживает действующие там террористические группировки.
Она подчеркнула, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к такому «варварскому» поведению Киева.
Ранее Захарова также заявила, что киевский режим активно занимается распространением фейковой информации, в том числе дипфейков, передает RT.
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