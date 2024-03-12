«Подлые методы!»: Дроны и диверсанты ВСУ атаковали российские территории

Также беспилотник врезался в магазин в Белгороде. Перед этим его пытались сбить из стрелкового оружия. Видео публикует «Радиоточка НСН». По предварительным данным, никто не пострадал.



Стоит отметить, что ВСУ в этот раз запустили по российским территориям не только беспилотники. Так, Минобороны РФ сообщило, что около 7:30 мск над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и 1 ракета ТРК «Точка-У».

Из «Вампира» могут выпускать кассетные и осколочно-фугасные снаряды, «Точка-У» может нести осколочно-фугасные боеголовки.

ПОЖАРЫ И ДИВЕРСАНТЫ

Дроны этой ночью были выпущены и в сторону Москвы, а также Воронежа. Около 5:00 мск мэр Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе был уничтожен беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Над Курской областью сегодня было сбито сразу 11 вражеских беспилотников.

В период с 12:40 до 13:40 мск 12 февраля над территорией Курской области было уничтожено четыре беспилотника, сообщили в Минобороны.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинская ДРГ пыталась прорваться через границу. Был стрелковый бой, противника отбросили: «Никакого прорыва нет».

Позднее в Минобороны подтвердили провальную попытку диверсантов прорваться на российские территории – в Курскую и Белгородскую области.

По сообщению Минобороны РФ, «все атаки ВСУ отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены». Украинцы потеряли 60 человек, пять танков и бронетранспортер со стороны Белгородской области, в Курской с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских ДРГ, которые «понесли значительные потери».

В ФСБ уточнили, что попытки проникновения через границу начались еще 10 марта, с тех пор уничтожены «свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ "Caesar", 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт».

Школьники Курска будут переведены на дистанционное обучение с 13 по 15 марта. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такое решение было принято «в связи с последними событиями». По словам мэра, в детских садах, при отсутствии возможности у родителей оставить детей дома, будут работать дежурные группы.

Со своей стороны, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что утром беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области. На одной из установок по переработке нефти возник пожар.

В «Лукойле» сообщали, что работа технологической установки «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановлена «в связи с инцидентом». В компании заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления нормального производственного режима.