«Подлые методы!»: Дроны и диверсанты ВСУ атаковали российские территории
Ночные атаки украинских беспилотников продолжились и днем, а диверсанты ВСУ попытались прорваться на территории Белгородской и Курской областей, сообщили в Минобороны.
В России 12 марта началось с тревожных новостей из-за массовой атаки украинских беспилотников. «Прилеты» не стали единственным способом Киева атаковать российские территории.
Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 25 украинских беспилотников в семи регионах. Позднее ВС РФ и ФСБ отчитались об отражении попыток украинских диверсантов прорваться через границу в Белгородской и Курской областях.
БЕЛГОРОД: ДРОНЫ И РАКЕТЫ
Больше всего в этой череде атак досталось Белгородской области. Так, глава региона Вячеслав Гладков около 3:10 мск сообщил, что беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородский район. По его словам, в результате была повреждена линия электропередачи. Кроме того, из-за атаки без света остались семь сел: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.
Позднее стало известно, что беспилотник атаковал здание администрации Белгорода. В нем выбиты окна и двери. Власти региона подтвердили факт удара и сообщили о пострадавших.
«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», - заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Также беспилотник врезался в магазин в Белгороде. Перед этим его пытались сбить из стрелкового оружия. Видео публикует «Радиоточка НСН». По предварительным данным, никто не пострадал.
Стоит отметить, что ВСУ в этот раз запустили по российским территориям не только беспилотники. Так, Минобороны РФ сообщило, что около 7:30 мск над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и 1 ракета ТРК «Точка-У».
Из «Вампира» могут выпускать кассетные и осколочно-фугасные снаряды, «Точка-У» может нести осколочно-фугасные боеголовки.
ПОЖАРЫ И ДИВЕРСАНТЫ
Дроны этой ночью были выпущены и в сторону Москвы, а также Воронежа. Около 5:00 мск мэр Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе был уничтожен беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Над Курской областью сегодня было сбито сразу 11 вражеских беспилотников.
В период с 12:40 до 13:40 мск 12 февраля над территорией Курской области было уничтожено четыре беспилотника, сообщили в Минобороны.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинская ДРГ пыталась прорваться через границу. Был стрелковый бой, противника отбросили: «Никакого прорыва нет».
Позднее в Минобороны подтвердили провальную попытку диверсантов прорваться на российские территории – в Курскую и Белгородскую области.
По сообщению Минобороны РФ, «все атаки ВСУ отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены». Украинцы потеряли 60 человек, пять танков и бронетранспортер со стороны Белгородской области, в Курской с 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских ДРГ, которые «понесли значительные потери».
В ФСБ уточнили, что попытки проникновения через границу начались еще 10 марта, с тех пор уничтожены «свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ "Caesar", 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт».
Школьники Курска будут переведены на дистанционное обучение с 13 по 15 марта. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такое решение было принято «в связи с последними событиями». По словам мэра, в детских садах, при отсутствии возможности у родителей оставить детей дома, будут работать дежурные группы.
Со своей стороны, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что утром беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области. На одной из установок по переработке нефти возник пожар.
В «Лукойле» сообщали, что работа технологической установки «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановлена «в связи с инцидентом». В компании заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления нормального производственного режима.
Жительница Кстово Нижегородской области Марина рассказала, что слышала «неприятное жужжание» перед взрывом беспилотника. А жительница Княгинино Ольга призналась, что БПЛА пролетал над ее домом дважды за ночь.
«Было жутко страшно. Я лежала на кровати с мужем, в страхе бросилась к окну, но ничего не видно было. Гул стоял — уши заложило», - передает ее слова «Газета.Ru».
Беспилотник долетел до «объекта топливно-энергетического комплекса» и в Орловской области. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что, по предварительным данным, БПЛА ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего произошел пожар. Губернатор региона Андрей Клычков информацию подтвердил.
ВОЕННЫЕ НАЧЕКУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжается террористическая активность, попытка нанесения ударов по гражданским объектам со стороны киевского режима.
«Наши военные начеку. Специальная военная операция продолжается», - сказал он журналистам.
Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в беседе с журналистами назвал массовую атаку ВСУ «подлой».
«Мы имеем дело с негодяями, которые ведут войну против нашего народа. Подлыми методами. У них ничего не получается на поле боя и поэтому они атакуют мирные города и объекты», - сказал он, заверив, что у украинской стороны ничего не получится.
На фоне попыток ВСУ атаковать территории РФ, российские военные продолжают выполнять свою работу на фронте в рамках СВО – 12 марта российские силы освободили населенный пункт Невельское на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также заявили, что украинская сторона за сутки потеряла в совокупности порядка 965 человек.
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