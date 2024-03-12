Минобороны: Над Курской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских войск атаковать территорию России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении уточняется, что инцидент произошёл в период с 12:40 до 13:40 мск 12 февраля над территорией Курской области.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», - заключили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон врезался в здание администрации Белгорода, в результате чего пострадали две женщины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФКурская ОбластьБеспилотники

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