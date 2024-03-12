Минобороны: Над Курской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ

В сообщении уточняется, что инцидент произошёл в период с 12:40 до 13:40 мск 12 февраля над территорией Курской области.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», - заключили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон врезался в здание администрации Белгорода, в результате чего пострадали две женщины, сообщает RT.

