Минобороны: Над Курской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских войск атаковать территорию России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что инцидент произошёл в период с 12:40 до 13:40 мск 12 февраля над территорией Курской области.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», - заключили в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон врезался в здание администрации Белгорода, в результате чего пострадали две женщины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru