Школьников Курска переведут на дистанционное обучение до 15 марта
Школьники Курска будут переведены на дистанционное обучение с 13 по 15 марта. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такое решение было принято «в связи с последними событиями». По словам мэра, в детских садах, при отсутствии возможности у родителей оставить детей дома, будут работать дежурные группы.
Ранее, 12 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска отразили попытку украинских формирований вторгнуться на территорию РФ в Курской и в Белгородской областях. До этого глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что над регионом были сбиты шесть беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Школьников Курска переведут на дистанционное обучение до 15 марта
- Опрос: 42% россиян моложе 25 лет предпочитают покупать брендовые вещи
- Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода
- Российские пограничники покинут аэропорт Звартноц до 1 августа
- В Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Невельское в ДНР
- Союз дачников: В марте можно начать сеять в ящиках томаты, перцы и баклажаны
- Туктамышева рассказала, что заставит ее возобновить карьеру
- Психотерапевт заявила, что изоляция и стресс могут привести к деменции
- Россия ввела санкции в отношении 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
- Премьер Грузии ответил на требования Киева разорвать авиасообщение с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru