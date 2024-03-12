Школьников Курска переведут на дистанционное обучение до 15 марта

Он отметил, что такое решение было принято «в связи с последними событиями». По словам мэра, в детских садах, при отсутствии возможности у родителей оставить детей дома, будут работать дежурные группы.

Ранее, 12 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска отразили попытку украинских формирований вторгнуться на территорию РФ в Курской и в Белгородской областях. До этого глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что над регионом были сбиты шесть беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

