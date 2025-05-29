Зеленский: Киев и Берлин работают над поставками Taurus

Киев и Берлин ведут работу над вопросом поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, сообщил телеканалу RTL президент Владимир Зеленский.

Мерц заявил, что Германия не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus

Глава государства отказался раскрыть детали такой работы. Он объяснил это тем, что обещал этого не делать канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и «держит слово».

Ранее стало известно, что Киев получит первые дальнобойные системы от Германии в течение нескольких ближайших недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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