При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека

В Ставрополе при взрыве гранаты погибли два человека, сообщает РИА Новости.

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Это произошло на улице Чехова. На месте происшествия находятся бригады скорой медицинской помощи и полиция.

Среди погибших – двое мужчин, сообщил в Telegram мэр Иван Ульянченко. Повреждены несколько припаркованных рядом машин.

Все экстренные службы города находятся на месте происшествия.

Ранее при взрыве гранаты в Лосино-Петровском погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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