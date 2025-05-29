СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали город Елец в Липецкой области

Российские системы ПВО сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины над городом Елец в Липецкой области, сообщает Telegram-канал Mash.

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Очевидцы заявили, что слышали хлопки и видели в небе вспышки. В регионе действует красный уровень опасности атаки БПЛА.

Сейчас над крышами домов слышны звуки пролетающих БПЛА в сторону Рязани и других городов.

Ранее при атаке БПЛА в Ельце были повреждены 30 квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

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