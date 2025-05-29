СМИ: Беспилотники ВСУ атаковали город Елец в Липецкой области
29 мая 202501:01
Российские системы ПВО сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины над городом Елец в Липецкой области, сообщает Telegram-канал Mash.
Очевидцы заявили, что слышали хлопки и видели в небе вспышки. В регионе действует красный уровень опасности атаки БПЛА.
Сейчас над крышами домов слышны звуки пролетающих БПЛА в сторону Рязани и других городов.
Ранее при атаке БПЛА в Ельце были повреждены 30 квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru