Собянин: Отражена атака трех БПЛА, летевших на Москву

Российские силы ПВО отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, летевших на московский регион, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

Беспилотник ВСУ взорвался во дворе многоквартирного дома в Шебекино

По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали город Елец в Липецкой области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиПВО

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