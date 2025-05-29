Собянин: Отражена атака трех БПЛА, летевших на Москву
29 мая 202502:32
Российские силы ПВО отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, летевших на московский регион, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали город Елец в Липецкой области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru