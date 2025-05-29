СМИ: Зеленский досрочно завершил визит в Германию из-за наступления России

Украинский президент Владимир Зеленский принял решение досрочно завершить свой визит в ФРГ и вернуться на Украину, сообщает Der Spiegel.

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По данным издания, это связано с тем, что Москва якобы наступает в Сумской области. Глава Украины должен был присутствовать на вручении Международной премии имени Карла Великого главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, однако изменил свои планы.

«Зеленский посчитал неуместным находиться за границей на торжественном мероприятии, учитывая обстановку», — написала газета.

Ранее российская армия освободила населенные пункты Константиновка (Сумская область) и Зеленое Поле (ДНР) в зоне спецоперации России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ГерманияУкраинаВладимир Зеленский

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