В Германии заявили, что передадут ВСУ дальнобойные системы через несколько недель

Киев получит первые дальнобойные системы от Германии в течение нескольких ближайших недель, сообщает RT со ссылкой на заявление Минобороны ФРГ.

Мерц заявил, что Германия не планирует поставлять Киеву ракеты Taurus

По данным ведомства, системы уже находятся на вооружении армии Украины, поэтому дополнительная подготовка не потребуется.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил возможность ответных действий России по территории Германии, если подтвердится участие немецких специалистов в нанесении ударов по российским объектам с применением дальнобойных ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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