В Германии заявили, что передадут ВСУ дальнобойные системы через несколько недель
Киев получит первые дальнобойные системы от Германии в течение нескольких ближайших недель, сообщает RT со ссылкой на заявление Минобороны ФРГ.
По данным ведомства, системы уже находятся на вооружении армии Украины, поэтому дополнительная подготовка не потребуется.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил возможность ответных действий России по территории Германии, если подтвердится участие немецких специалистов в нанесении ударов по российским объектам с применением дальнобойных ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии заявили, что передадут ВСУ дальнобойные системы через несколько недель
- Госдума: Угрозы нацистов семье Мединского нацелены на срыв переговоров
- Путин поручил расширить полномочия фонда «Защитники Отечества»
- Зеленский заявил о нежелании Украины воевать до 2026 года
- СМИ: Портнов встречался с Зеленским незадолго до убийства в Испании
- Умер актер Эд Гейл, исполнивший роль куклы Чаки из «Детских игр»
- Умеров заявил, что Украина передала РФ меморандум с предложениями по перемирию
- При банкротстве должник может лишиться имущества для погашения долгов
- Неизвестный напал на игумена Евмения во время презентации книги в Москве
- Канделаки предложила вместо «Чебубу» показать на Новый год «Сталкерквашино»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru