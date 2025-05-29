Госдума: Угрозы нацистов семье Мединского нацелены на срыв переговоров
Представители Украины не желают видеть помощника президента России Владимира Мединского в составе переговорной делегации, сообщает РИА Новости.
Как заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, они намерены сорвать переговорный процесс. Так он прокомментировал информацию об угрозах семье Мединского. По словам парламентария, «после стамбульских переговоров Украина заявила, что Мединский, по их мнению, очень жесткий переговорщик». «Готовы на всё идти, лишь бы сорвать переговорный процесс», — отметил Чепа.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что семья Владимира Мединского, включая детей, подвергается угрозам со стороны украинских националистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru